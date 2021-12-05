Пенсионерка из Петербурга инвестировала в кооператив и осталась без 7 миллионов рублей

Жертвой мошенников стала 69-летняя пенсионерка Фото: Олег ЗОЛОТО

4 декабря в полицию Петербурга обратилась 69-летняя пенсионерка, заявив, что стала жертвой мошенников и отдала им 7 миллионов рублей.

- Женщина сообщила, что инвестировала данную сумму под проценты в кооператив "Агрорусь" в период с 2020 по 2021 год, - сообщил источник "КП-Петербург".

По одной из версий, женщина стал не первой жертвой упомянутого кооператива. В интернете репутация компании складывается лишь из негативных отзывов обманутых "инвесторов". В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.