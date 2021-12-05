Тело 14-летней петербурженки нашли под окнами многоэтажки

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вечером 4 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы дома на Дунайском проспекте. Женщина обнаружила под окнами тело ребенка.
- На месте происшествия был найден труп 14-летней девочки. На ее теле обнаружены травмы характерные для падения с высоты, - сообщил источник "КП-Петербург".
Произошедшее перепугало соседей и всполошило пользователей социальных сетей, но пока и те, и другие строят версии, полиция выясняет обстоятельства гибели школьницы.