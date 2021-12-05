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Общество5 декабря 2021 10:46

Петербуржцы в 2021 году готовы потратить на новогодние подарки по 15 тысяч рублей

Это больше, чем в прошлом году
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Более щедрые подарки готовы делать только в Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону

Более щедрые подарки готовы делать только в Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году петербуржцы готовы праздновать Новый год на широкую ногу. Об этом говорит социологическое исследование, проведенное сервисом SuperJob. По его данным, на новогодние подарки жители Северной столицы в этом году откладывают по 15 тысяч рублей.

- Это на две тысячи больше, чем в среднем по России. Большие суммы люди готовы потратить только в Москве, Красноярске и Ростове-на-Дону, - отмечают в пресс-службе сервиса.

Интересно, что эта цифра выросла по сравнению с прошлым годом. Из-за пандемии в 2020 году петербуржцы были готовы сэкономить на подарках для близких, но не сильно - средняя сумма была 14 тысяч рублей.