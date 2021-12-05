Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 декабря 2021 11:14

За сутки с улиц Петербурга вывезли почти 45 тысяч кубометров снега

Сейчас особое внимание поручено уделить остановкам общественного транспорта
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В комитете заверяют, что уборка улиц идет в круглосуточном режиме

В комитете заверяют, что уборка улиц идет в круглосуточном режиме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снегопад, накрывший Санкт-Петербург на этой неделе, вызвал трудности на дорогах. Жители города жаловались на часовые пробки, неочищенные дороги и тротуары. На улицы Петербурга было выведено более тысячи единиц снегоуборочной техники. Комитет по благоустройству Северной столицы рассказал, что сейчас уборка улиц от снега идет в круглосуточном режиме.

- За минувшие сутки с улиц было вывезено пости 45 тысяч кубометров снега. Дорожным предприятиям поручено уделить особое внимание уборке остановок общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе комитета.

В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, сильных снегопадов ждать не стоит, на смену им приходит мороз.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: