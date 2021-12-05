МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололедице на дорогах 6 декабря

Также жителей области просят не выходить на замерзшие водоемы Фото: Олег ЗОЛОТО

На смену снегопадам в Ленинградскую область пришли морозы. Согласно прогнозам синоптиков температура воздуха в ночь на 6 декабря может опуститься до -30 градусов. В связи с этим ГУ МЧС России по Ленобласти предупреждает жителей о возможном появлении гололеда и просит водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.

- В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой 6 и 7 декабря повышается вероятность ДТП. Этому могут способствовать загруженность автотрасс, низкое качество дорожного полотна, понижение температуры воздуха и гололедица, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области.

Помимо дорожных происшествий велика вероятность возникновения происшествий на заледеневших водоемах, поэтому жителей области просят остерегаться замерзших рек, прудов и озер, так как лед еще слишком тонкий для передвижения по нему.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: