У жителя Петербурга украли рюкзак с 20 тысячами долларов

В ограбление участвовали трое мужчин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

4 декабря в полицию Петербурга обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что на улице Турку неизвестные прыснули ему в лицо из газового баллончика, отобрали сумку и скрылись.

- На месте происшествия удалось установить, что трое неизвестных, применив физическую силу, открыто похитили у мужчины черный рюкзак. В нем находились 20 тысяч долларов, - сообщил источник "КП-Петербург".

В переводе на рубли, у мужчины было похищено почти 1,5 миллиона. Но ему повезло, полиция смогла задержать преступников "по горячим следам".

- В этот же день были задержаны трое мужчин - 36, 20 и 37 лет. Похищенное было изъято, - уточнят источник "КП-Петербург".

Уголовное дело по данному факту заведено по статье "Разбой". Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.