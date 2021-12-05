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Общество5 декабря 2021 17:09

Из-за морозов в Петербурге появились гигантские сосульки

Жители города делятся снимками своих ледяных находок в социальных сетях
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сосульки в городе появились благодаря пришедшим морозам

Сосульки в городе появились благодаря пришедшим морозам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежное нашествия в виде метели отступило, на смену ему пришли морозы. Сегодня в Санкт-Петербурге температура воздуха опустилась до -17 градусов, и вместе с похолодание в город пришли еще одни вестники приближающегося Нового года - огромные сосульки.

Жители Петербурга переживают, как бы при малейшем потеплении ледяные глыбы не начали падать на головы прохожим. Но многие находят в этом и позитивную сторону - делятся фотографиями своих огромных ледяных находок в социальных сетях.

- Петербург - для смелых. Теперь нужно успевать не только под ноги смотреть, но и наверх, - шутят жители города в социальных сетях.

Бояться потепления пока не стоит, по прогнозам синоптиков, рассчитывать на него петербуржцы могут только к концу предстоящей недели.