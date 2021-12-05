Жители Пушкинского района уже четвертый день сидят без холодной воды

Из кранов идет только горячая вода Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам жителей Детскосельского поселка Пушкинского района в их домах уже несколько дней нет воды. Все началось 2 декабря из-за аварии на сетях водоснабжения. На следующий же день проблема была решена - все, что сломано, починили. Но вода в кранах жителей так и не появилась. Об этом "КП-Петербург" рассказал читатель.

- Холодная вода частично пропала во многих домах поселка. Где-то совсем слабый напор, где-то воды нет вовсе. После ремонта ничего не изменилось, поэтому я обратился в "Водоканал", - рассказал Тимур Туктаров.

В "Водоканале" мужчине пояснили, что в городе Пушкин произошла авария на магистральной трубе, из-за этого возможны перебои с водой.

- Эту проблему устранили еще вчера днем, а мы все еще сидим без воды. Уже четвертый день. О том, когда все наладится, нам ничего не говорят. В ТСЖ на заявки жителей не реагируют и прямо говорят, что сделать ничего не могут, - говорит Тимур.

Поддерживают его и другие жители поселка. Им приходится приспосабливаться к новым условиям. Некоторые еще днем набирают ванну горячей воды, чтобы вечером искупать своих маленьких детей.