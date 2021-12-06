Женщина выбросилась из окна во время пожара в Петербурге

Женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар в Калининском районе города. И для того, чтобы спастись от огня, женщине пришло выпрыгнуть в окно. В первом часу ночи 6 декабря 2021 года на пульт экстренной службы поступил звонок о пожаре в доме 7/2 по проспекту Маршала Блюхера. На место немедленно выехали спасатели.

- Прибыв по адресу, спасатели увидели, что в однокомнатной отдельной квартире площадью 40 квадратных метров обгорела обстановка на всей площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

С огнем боролись 22 человека личного состава МЧС и пять пожарных машин. Спустя час огонь был ликвидирован.

Оказалось, что еще до прибытия пожарных из окна выбросилась женщина, чтобы спастись от огня. В результате падения с высоты она погибла.