Сильные морозы в Петербурге побили рекорд 128-летней давности

Морозы установили новый рекорд в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с началом зимы в Санкт-Петербург пришли необычно сильные морозы. Сразу же температура воздуха перешла минусовую отметку и продолжила понижаться с каждым днем. Так, уже утром 6 декабря 2021 года установлен новый рекорд минимальной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже чем было в этот день в далеком 1893 году. Получается, что таких морозов в Петербурге не было 128 лет, - рассказал синоптик.

Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в городе наблюдались 25 января 2019 года.

Интересно еще и то, что в XXI веке рекорды холода в городе обновлялись всего два раза: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.