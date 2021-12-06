Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 4:59

Лютый мороз ждет Петербург 6 декабря

Температура воздуха окажется на 17 градусов ниже климатической нормы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Сильные морозы придут в Петербург 6 декабря

Сильные морозы придут в Петербург 6 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше ста лет не было такого холодного начала зимы в Санкт-Петербурге. Погода даже не взяла время на раскачку, а решила сразу принести в город лютые морозы. Так, в понедельник, 6 декабря 2021 года, в Северной столице будет очень холодно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние относительно малооблачного и преимущественно сухого, скандинавского антициклона, и только ближе к вечеру уплотнением облачности и небольшим снегом проявит себя приближающийся с юга атмосферный фронт, - отметил синоптик.

Так, днем температура воздуха по городу окажется 16-18 градусов мороза, по Ленинградской области минус 15-20 градусов. Причем, получается, что среднесуточная температура будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы.

Добавим, что холода добавит и восточный ветер. Сила ожидается до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст.