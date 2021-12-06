Лютый мороз ждет Петербург 6 декабря

Сильные морозы придут в Петербург 6 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше ста лет не было такого холодного начала зимы в Санкт-Петербурге. Погода даже не взяла время на раскачку, а решила сразу принести в город лютые морозы. Так, в понедельник, 6 декабря 2021 года, в Северной столице будет очень холодно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние относительно малооблачного и преимущественно сухого, скандинавского антициклона, и только ближе к вечеру уплотнением облачности и небольшим снегом проявит себя приближающийся с юга атмосферный фронт, - отметил синоптик.

Так, днем температура воздуха по городу окажется 16-18 градусов мороза, по Ленинградской области минус 15-20 градусов. Причем, получается, что среднесуточная температура будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы.

Добавим, что холода добавит и восточный ветер. Сила ожидается до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст.