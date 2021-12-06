Заключенный погиб во время пожара в колонии в Новгородской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В исправительной колонии №4 в городе Валдай Новгородской области произошел пожар. ЧП произошло 6 декабря 2021 года в одной из камер тюрьмы. Об этом рассказали в следственном комитете области.

- В одном из помещений исправительной колонии N4 в Новгородской области произошло возгорание. При тушении, в одной из камер было обнаружено тело 27-летнего заключенного, - рассказали в комитете.

Еще четверо заключенных, которые находились там во время пожара, были госпитализированы в больницу.

На данный момент сотрудники следственного комитета проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, как именно произошел смертельный пожар. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.