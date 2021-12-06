Ребенок с отцом затушил Вечный огонь в Петербурге

Ребенок затушил снегом Вечный огонь в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый год кто-то снова и снова пытается затушить Вечный огонь снегом. Так, днем 5 декабря 2021 года жительница Красного Села в Санкт-Петербурге заметила, что в парке у дома 108 по проспекту Ленина не горит пламя в Вечном огне. При этом ощущается запах газа. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- При просмотре видеонаблюдения, которое установлено рядом, на кадрах было видно, что в половину двенадцатого утра у Вечного огня гулял ребенок 5-7 лет с мужчиной 30-35 лет, - рассказал источник.

Ребенок бегал вокруг, играл, после чего детско лопаткой стал черпать снег и бросать его в Вечный огонь. В результате тот потух. После этого отец с сыном быстро поспешили уйти, сели в автомобиль "Форд Мондео" черного цвета и уехали.

Служба "Ленгаз" восстановила работу мемориала. А вот отца с ребенком пока еще не нашли.