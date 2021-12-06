Поезд Деда Мороза прибудет в Петербург 8 января 2022 года / Фото: РЖД

В воскресенье, 5 декабря 2021 года, из Великого Устюга Дед Мороз выехал на специальном поезде. Он совершит большое путешествие по городам страны, чтобы поздравить детей и подарить им новогоднее настроение. В Санкт-Петербург "Поезд Деда Мороза" прибудет в 9 часов утра 8 января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

- Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда, - рассказали в пресс-службе.

Маленьких и юных жителей Петербурга ждет развлекательная программа: квест, посещение резиденции Деда Мороза, чаепитие, подарок от Волшебника.

Так, праздничная программа начнется на вокзале за 20 минут до прибытия поезда. Подробности можно узнать за сайте РЖД.