Движение в центре Петербурга ограничат из-за съемок фильма "Шаляпин"

Съемки художественного фильма ограничат движение машин в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге проходят съемки художественного фильма "Шаляпин". В связи с этим в городе собираются ограничить движение в центре города, а также на Петроградской стороне. Об этом 6 декабря 2021 года сообщили в комитете по транспорту.

- 7 декабря с 7:00 до 16:00 будет ограничен проезд по Каменноостровскому проспекту от Большой Пушкарской к улице Рентгена, по Большой Пушкарской от Ординарной к Каменноостровскому. Там будет сужена проезжая часть, - рассказали в комитете.

Далее съемки будут проходить на Большой Морской улице, поэтому движение также перекроют вдоль дома 54 в направлении от Почтамтского переулка к Исаакиевской площади. Работы будут проходить с 6:00 до 23:00 8, 17 и 18 декабря.

Кроме того, будет запрещено останавливаться на Миллионной от Дворцовой площади до Зимней канавки с 7 утра 6 декабря до 23 часов 7 декабря, по Большой Морской с 6 утра 7 декабря до 23 часов 8 декабря и с 16 до 18 декабря, по Миллионной от Зимней канавки до Мошкова переулка с 6 утра 9 декабря до 23 часов 10 декабря.