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Авто6 декабря 2021 6:57

Смольный опубликовал адреса передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге с 6 по 12 декабря

За автомобилистами будут следить на Витебском проспекте, Таллинском шоссе и других магистралях
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный опубликовал адреса передвижных комплексов фиксации превышения скорости в с 6 по 12 декабря

Смольный опубликовал адреса передвижных комплексов фиксации превышения скорости в с 6 по 12 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 6 декабря 2021 года Смольный опубликовал список адресов, где в Санкт-Петербурге в течение недели будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Они будут курсировать там с 6 по 12 декабря.

- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются управлением ГИБДД, - пояснили в комитете по информации и связи.

Так, комплексы будут работать на Витебском шоссе, Московском проспекте, Таллинском и Пулковском шоссе, Парашютной улице и многих других. Ниже публикуем полный список адресов.

Адреса работы комплексов / Фото: Смольный

Адреса работы комплексов / Фото: Смольный

Напомним, что вся информация о нарушениях будет передаваться в ЦАФАП. После этого инспекторы рассмотрят дела и примут решение о штрафах.