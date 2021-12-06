Соседи спасли женщину от изнасилования в парадной дома в Петербурге

В Петербурге соседи спасли женщину от изнасилования Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга соседи спасли женщину от изнасилования. В двенадцатом часу ночи 4 декабря 2021 года в экстренную службу позвонила 30-летняя жительница дома 50 по Кубинской улице и рассказала, что ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов заявительницы, в 23:10 часов в парадной дома, где она живет, на нее напал мужчина и пытался изнасиловать. Но в какой-то момент появились соседи. Насильник испугался, что его заметят и сбежал, - рассказал источник.

На место приехали полицейские. Они изъяли видеозапись из камеры, установленной на парадной дома. Подозреваемый мужчина европейской внешности, 30-35 лет, нормального телосложения, был одет в темную одежду.

На данный момент полицейские изучают улики и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.