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Происшествия6 декабря 2021 7:09

Соседи спасли женщину от изнасилования в парадной дома в Петербурге

Преступник сбежал, испугавшись людей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге соседи спасли женщину от изнасилования

В Петербурге соседи спасли женщину от изнасилования

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга соседи спасли женщину от изнасилования. В двенадцатом часу ночи 4 декабря 2021 года в экстренную службу позвонила 30-летняя жительница дома 50 по Кубинской улице и рассказала, что ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов заявительницы, в 23:10 часов в парадной дома, где она живет, на нее напал мужчина и пытался изнасиловать. Но в какой-то момент появились соседи. Насильник испугался, что его заметят и сбежал, - рассказал источник.

На место приехали полицейские. Они изъяли видеозапись из камеры, установленной на парадной дома. Подозреваемый мужчина европейской внешности, 30-35 лет, нормального телосложения, был одет в темную одежду.

На данный момент полицейские изучают улики и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.