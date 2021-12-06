Технологические разводки мостов в Петербурге начнутся с 6 декабря

В Петербурге начинаются технологические разводки мостов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что сезон навигации в Санкт-Петербурге закончился еще 30 ноября, в городе пока что продолжат разводить мосты. Как сообщили 6 декабря 2021 года в "Мостотресте", в течение недели будут проводиться технологические разводки мостов. Поэтому, автомобилистам, которые планируют кататься по городу ночью, надо учитывать расписание работ.

- В ночь с 6 на 7 декабря в городе разведут мосты: Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов, Дворцовый мост с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55 часов, Тучков мост с 2:00 до 4:55 часов, - рассказали в компании.

В ночь на 8 декабря разведут Володарский мост с 2:00 до 5:45 часов, Большеохтинский с 2:00 до 5:00, с 1:40 до 4:45 будет разведен Литейный мост, а с 2:00 до 4:55 - Тучков мост.

Следующей ночью с 8 на 9 декабря: мост Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов, Литейный мост с 1:40 до 4:45 часов, Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

В ночь с 9 на 10 декабря в городе разведут только Большеохтинский мост с 2:00 до 5:00 часов,