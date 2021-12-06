Честного наркокурьера задержали с 10 килограммами наркотиков под Петербургом

Под Петербургом задержали курьера с 10 кг наркотиков Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом задержали честного наркокурьера, который очень быстро и подробно рассказал полицейским о своей работе. 26-летнего молодого человека остановили сотрудники ДПС 4 декабря около 11 часов утра в одном из садоводств неподалеку от поселка Агалатово Всеволожского района Ленобласти. Оказалось, что в машине у него "посылка" в другой город.

Когда машину остановили, то водитель заметно нервничал и отвечал на вопрос невпопад. Тогда полицейские решили осмотреть машину, и не зря.

- Утроился в магазин на работу, находясь в сложных жизненных обстоятельства. Посредством закладки мне был выдан адрес, там находился товар - синтетический наркотик около 10 килограммов. Я должен был перевести его в Красноярск, - рассказал полицейским парень.

В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье было обнаружено и изъято 10 пластиковых пакетов с неизвестным порошком общим весом почти 10 килограммов. Экспертиза показала: в пакетах синтетический наркотик.

Сейчас на парня возбуждено уголовное дело, а полиция устанавливает каналы, по которым был приобретен наркотик.