Маршрутка столкнулась с эвакуатором на Салтыковской дороге в Петербурге

Маршрутка вылетела под эвакуатор. Фото: vk.com/spb_today

Маршрутный ПАЗ столкнулся с эвакуатором на Салтыковской дороге. Водитель автобуса не рассчитал скорости и не учел скользкости асфальта. В результате ПАЗ вынесло право во встречный эвакуатор.

- На Салтыковской дороге маршрутка в повороте вылетела на встречную, где как раз в этом месте и в это время ехал эвакуатор, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по видео с камер наблюдения, удар, по счастью, оказался хоть и сильным, но не лобовым. Машины столкнулись бортами и разлетелись в стороны. Предварительно, маршрутка была пустой и ехала из парка. Данных о пострадавших в результате ДТП не поступало.

А синоптики тем временем обещают новые морозы и предупреждают водителей о гололеде и снежном накате.