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Общество6 декабря 2021 8:47

Зарплату до 149 тысяч рублей по «новогодним» вакансиям предлагают жителям Петербурга.

Больше всего работодатели готовы платить фасовщикам подарков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Больше всего на праздники нужен не Дед Мороз, а комплектовщик подарков.

Больше всего на праздники нужен не Дед Мороз, а комплектовщик подарков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год весь год кормит, так модно перефразировать известную поговорку. Так, перед праздниками резко возрастает число «новогодних» вакансий, а зарплату дедам морозам, снегурочкам и прочим эльфам предлагают весьма приличную. Верхнее предложение – 149 рублей в месяц, но…для фасовщика подарков.

- За последние месяцы в России было размещено порядка 200 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в подготовке к Новому году и во время новогодних каникул. Наиболее востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Именно рабочие руки нужны в новогоднюю» горячку» сильнее всего (41% вакансий). Далее идут менеджеры по продажам этих самых подарков. И уже потом работодатели ищут аниматоров и артистов, в том числе на роли Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме этого нужны курьеры, оформители и даже промышленные альпинисты для украшения города к праздникам.