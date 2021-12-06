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Происшествия6 декабря 2021 9:08

Пассажиры несколько часов мерзли в остановившейся электричке под Тихвином

За окном в это время был 20-градусный мороз
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пассажиры мерзли во вставшей электричке.

Пассажиры мерзли во вставшей электричке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько часов в промерзшем поезде провели пассажиры электрички «Тихвин - Бабаево». Вечером 5 декабря, когда за окном было под -20, состав остановился на перегоне между станциями из-за отключения электроэнергии.

- Поезд стоял без тепла и света. Пассажиры начали замерзать, - пишет «Мойка 78».

По официальным данным, задержка составила более двух часов. Другие источники говорят о шести-семи часах, которые людям пришлось провести в промерзшей электричке.

В итоге на место был выслан локомотив, который отбуксировал состав на ближайшую станцию.

Причиной ЧП стало аварийное отключение энергии на подстанции. Сейчас проверку обстоятельств инцидента начало управление Следственного комитета на транспорте.