Пассажиры несколько часов мерзли в остановившейся электричке под Тихвином

Пассажиры мерзли во вставшей электричке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько часов в промерзшем поезде провели пассажиры электрички «Тихвин - Бабаево». Вечером 5 декабря, когда за окном было под -20, состав остановился на перегоне между станциями из-за отключения электроэнергии.

- Поезд стоял без тепла и света. Пассажиры начали замерзать, - пишет «Мойка 78».

По официальным данным, задержка составила более двух часов. Другие источники говорят о шести-семи часах, которые людям пришлось провести в промерзшей электричке.

В итоге на место был выслан локомотив, который отбуксировал состав на ближайшую станцию.

Причиной ЧП стало аварийное отключение энергии на подстанции. Сейчас проверку обстоятельств инцидента начало управление Следственного комитета на транспорте.