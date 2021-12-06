Пассажиры несколько часов мерзли в остановившейся электричке под Тихвином

Пассажиры мерзли во вставшей электричке.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Несколько часов в промерзшем поезде провели пассажиры электрички «Тихвин - Бабаево». Вечером 5 декабря, когда за окном было под -20, состав остановился на перегоне между станциями из-за отключения электроэнергии.
- Поезд стоял без тепла и света. Пассажиры начали замерзать, - пишет «Мойка 78».
По официальным данным, задержка составила более двух часов. Другие источники говорят о шести-семи часах, которые людям пришлось провести в промерзшей электричке.
В итоге на место был выслан локомотив, который отбуксировал состав на ближайшую станцию.
Причиной ЧП стало аварийное отключение энергии на подстанции. Сейчас проверку обстоятельств инцидента начало управление Следственного комитета на транспорте.