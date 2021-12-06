Детскую поликлинику на улице Академика Байкова в Петербурге закроют на капремонт

Детскую поликлинику на Байкова в Петербурге закроют на капремонт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детскую поликлинику №118 на улице Академика Байкова в Санкт-Петербурге ждет капитальный ремонт. Он начнется в 2022 года. Об этом 6 декабря 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению города.

- В ходе ремонта предусмотрен перенос детского районного травматологического отделения с 3 этажа на 1 этаж с отдельным входом. Входные группы будут организованы с учетом доступности для маломобильных групп населения, - пояснили в комитете.

Для пациентов поликлиники сделают игровые уголки, зону для отдыха, а для мам с малышами - комнату для кормления.

Также в поликлинике появится новая удобная навигация и современное электронно-информационное сопровождение.

На время капитального ремонта все службы медицинского учреждения будут работать в других поликлиниках.