Отметку в 800 тысяч зараженных коронавирусом превысил Петербург за время пандемии

Общее число зараженных коронавирусом превысило 800 тысяч в Петербурге за время пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия в Санкт-Петербурге перешагнула новую черту. За все время эпидемии в Северной столице коронавирусом заболели более 800 тысяч человек. Новый уровень был зафиксирован 6 декабря 2021 года. За минувшие сутки заразились еще свыше 2,4 тысяч человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

- За минувший день в Петербурге было выявлено еще 2412 заболевших коронавирусом. В общей сложности в городе инфекцию подхватили 802 283 жителей, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Также за минувшие сутки в городе умерли 55 человек, выздоровели 794. Всего за время пандемии скончались 26 533 горожанина и выздоровели 740 382 пациентов.

Напомним, что впереди новогодние праздники и школьные каникулы. Сейчас Смольный разрабатывает список ограничений, которые могут быть введены. Однако это случится, только если ситуация в городе станет хуже.