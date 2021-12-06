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Общество6 декабря 2021 9:24

Территорию завода рядом с Адмиралтейскими верфями застроят жильем

Участок площадью пять гектаров на Матисовом острове в ближайшее время будет куплен девелопером
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Рядом с Адмиралтейскими верфями построят новый ЖК.

Рядом с Адмиралтейскими верфями построят новый ЖК.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одна промышленная территория в центре Петербурга будет застроена жильем. На этот раз речь идет об участке рядом с Адмиралтейскими верфями. На территории бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове крупный девелопер намерен возвести ЖК комфорт-класса.

- Сейчас на участке находится 40 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости, включая производственные здания и офисный центр, - пишет «Коммерсант».

По данным издания, сделка по приобретению территории площадью в пять гектаров либо уже завершена, либо находится в финальной стадии.

Эксперты строительного рынка отмечают, что в центральной части города уже практически закончились пятна под застройку, поэтому инвесторам ничего не остается, как переключаться на редевелопмент промышленных территорий.