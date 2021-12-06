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Здоровье6 декабря 2021 9:42

Власти не видят связи между ростом заболеваний ОРВИ у детей и коронавирусом в Петербурге

Нагрузка на стационары возросла
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Рост заболеваемости ОРВИ у детей не отразился на статистике по ковиду.

Рост заболеваемости ОРВИ у детей не отразился на статистике по ковиду.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге нет связи между ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) у детей и коронавирусом. Об этом заявила начальник отдела по организации помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яна Панютина, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

- Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу у детей. Однако этот подъем заболеваемости не связан с новой коронавирусной инфекцией - особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили, - отметила Патюнина.

По данным Комздрава, из-за роста числа заболеваний ОРВИ, в Петербурге серьезно возросла нагрузка на детские стационары и врачей педиатров, оказывающих амбулаторное лечение.

Отметим, что ковидом за сутки заразились еще 2412 человек.