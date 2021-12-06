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Общество6 декабря 2021 9:58

13 тысяч самосвалов снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

Его объем составил 270 тысяч кубометров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Последствия снегопада убирают до сих пор.

Последствия снегопада убирают до сих пор.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 13 тысяч самосвалов снега было вывезено с улиц Петербурга за прошедшую неделю. Объем проделанной работы оценили в городском Комитете по благоустройству. Больше всего трудиться коммунальщикам пришлось в минувшее воскресенье.

- Дорожные предприятия Комитета по благоустройству за прошлую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, собрали и вывезли с улиц Петербурга почти 270 тысяч кубометров снега. Это примерно 13 тысяч 500 нагруженных самосвалов, - отмечает пресс-служба ведомства.

По оценке специалистов, толщина снега в городе за неделю достигла 34 сантиметра. А ударившие морозы сделали его уборку труднее. Последствия снегопадов устраняются до сих пор. На работу в дневную и ночную смены выходили по тысяче единиц техники и столько же дворников.