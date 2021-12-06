Пожар рядом с «Невской мануфактурой» на Октябрьской набережной тушат по повышенному номеру

На Октябрьской набережной горит здание бумажной фабрики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серьезный пожар возник на территории бывшей бумажной фабрики на Октябрьской набережной, 54 днем 6 декабря. Учитывая, что по соседству с расположены корпуса печально известной «Невской мануфактуры», возгоранию был присвоен повышенный номер.

- В 12:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 54. В 12:59 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На данный момент, в административном здании горит чердак на площади в 300 квадратных метров. На месте ЧП работают шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Обстоятельства и причины возгорания уточняются. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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