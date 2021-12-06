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Общество6 декабря 2021 10:44

Более 550 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Также на карантин закрыты 21 группа в детских садах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 550 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Более 550 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Фото: Олег ЗОЛОТО

С наступлением холодов в школах и детских садах Санкт-Петербурга стало больше больных детей. По данным комитета по образованию на 6 декабря 2021 года на дистанционном обучении находятся более 550 классов из-за роста коронавируса и ОРВИ.

- На обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 551 класс в 166 школах, это 2,75 процента от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете по образованию.

Также на домашнем обучении находятся еще более 5,5 тысяч детей, что один процент от общего количества школьников Петербурге. Они находятся на таком формате обучения по заявлению родителей.

Кроме того, на карантине из-за болезней находятся 21 группа в 16 детских садах. Как отметила начальник отдела по организации помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яна Панютина, в основном малыши болеют ОРВИ.