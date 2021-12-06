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Общество6 декабря 2021 11:20

Житель Петербурга продает 59 «счастливых билетиков» за миллион рублей

Коллекционер собирал их более 20 лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербуржец продает счастливые билеты за миллион. Фото: "Авито".

Петербуржец продает счастливые билеты за миллион. Фото: "Авито".

Целую коллекцию счастья, точнее счастливых билетов из транспорта продает житель Петербурга. Свои труд и упорство – коллекцию он собирал в течение 20 с лишним лет – мужчина оценил в миллион рублей.

- Контрольные проездные билеты (трамвай, автобус, троллейбус) с 1999 года, количество 59 штук. Все счастливые! Мне счастье принесли теперь готов поделиться частичкой с вами! – говорится описании лота на сайте объявлений «Авито».

Продавец уверяет, что заимствованных билетов среди продаваемых нет, все попались ему лично.

Какое именно счастье они уже принесли, и чего можно ожидать потенциальному покупателю, продавец не уточняет.

Напомним, что «счастливыми» считаются те билетики, у которых сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних. По народному поверью билетик полагалось съесть, поэтому не все они дошли до наших дней. При этом врачи категорически не советуют тянуть билеты в рот, так как на них может быть огромное количество бактерий и вместо счастья можно приобрести кишечное расстройство или что похуже.