Вакцина от коронавируса для подростков появится в Петербурге в январе 2022 года

Вакцину от коронавируса для подростков поставят в Петербург в январе 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург поставят вакцину от коронавируса для подростков. Об этом 6 декабря 2021 года сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- Петербург ожидает поступление вакцины от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет в январе 2022 года, - пояснили в комитете.

После поставки вакцинацию подростков организую на базе медицинских учреждений Петербурга. Пока что, где именно будут находиться пункты вакцинации, а также в каком количестве привезут в город препарат, не сообщается.

Вакцина для подростков называется "Спутник М". Это та же самая вакцина "Спутник V", однако в ней концентрация активных веществ снижена в пять раз. Испытания препарата проводились сначала июня и подтвердили безопасность лекарства.