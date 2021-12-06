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Общество6 декабря 2021 11:34

Ручьевская площадь появилась в Петербурге

Решение топонимической комиссии утвердил губернатор
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ручьевская площадь появилась у станции "Ручьи". Фото: Яндекс.Карты.

Ручьевская площадь появилась у станции "Ручьи". Фото: Яндекс.Карты.

Ручьевская площадь появилась в Петербурге. Так назвали участок уличной сети, расположенной неподалеку от платформы «Ручьи» в Калининском районе города. Соответствующее постановление, утверждающее рекомендацию топонимической комиссии, подписал губернатор города.

- Согласно решению комиссии, площадь, расположенная между проспектом Науки и железнодорожной станцией «Ручьи», - сообщает пресс-служба Смольного.

Название площади выбрано, собственно, по наименованию соседней железнодорожной станции.

Теперь, после распоряжения губернатора, название площади будет нанесено на карты Северной столицы.

Напомним, что за 2021 год в Петербурге появилось несколько новых топонимических названий, а улице Книпович было возвращено историческое имя Смоляная.