Число разрешений на парковку электромобилей в Петербурге выросло за год почти втрое

Электромобили могут стоять в зоне парковки бесплатно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге медленно, но верно растет число электромобилей. По крайней мере, количество разрешений для стоянки в зоне платной парковки выдано почти втрое больше. Но в абсолютных цифрах это пока очень немного.

- Курс на экологию: количество парковочных разрешений на электромобили в Петербурге выросло почти втрое. В декабре прошлого года их было 87, в декабре 2021 года – 246, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Напомним, что владельцы электромобилей могут оставлять свою машину на местах для платной стоянки совершенно бесплатно. Но для этого необходимо оформить специальное разрешение. Учитывая, что зона платной парковки увеличилась с 1 декабря на 71 улицу, а стоимость часа поднялась с 60 до 100 рулей, ездить на электромобиле становится все выгоднее и удобнее.