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Общество6 декабря 2021 12:15

Новогодняя ярмарка на Елагином острове в Петербурге продолжит работу в январе 2022 года

Она будет функционировать вплоть до 30 января
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Новогоднюю ярмарку в ЦПКиО продлят до 30 января

Новогоднюю ярмарку в ЦПКиО продлят до 30 января

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодняя ярмарка, которая откроется на Елагином острове в Санкт-Петербурге, продолжит работу даже после Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе парка ЦПКиО.

- Чтобы продлить праздничное настроение, арт-маркет продолжит работу даже после новогодних каникул. Ещё осталось несколько мест для участия в период с 11 по 30 января 2022 года, - рассказали в пресс-службе парка.

Сама ярмарка должна будет открыться уже 11 декабря 2021 года. Сейчас в ЦПКиО заканчивается набор участников праздничного маркета.

График работы ярмарки еще не утвержден. Однако в прошлом году она была доступна только по выходным дням с полудня до семи часов вечера.

На ярмарке посетители парка смогут купить подарки для своих друзей и близких. Там будут продавать эксклюзивные игрушки, поделки, мед, сыр и сладости.

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