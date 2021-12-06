Сурки в Ленинградском зоопарке впали в спячку

В Петербурге сурки Ленинградского зоопарка отправились в спячку Фото: принтскрин видео.

Зима в Санкт-Петербурге теперь точно будет долгой и холодной. Сурки в Ленинградском зоопарке отправились в спячку. Ижорик и Августина удобно разместились в своей берложке и сладко уснули, чтобы не видеть всех лютых морозов, которые накрыли город. Об этом 6 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе зоопарка.

- Петербург бьёт все рекорды по силе заморозков, и главные «метеорологи» зоопарка подтверждают – холода теперь с нами надолго, - отметили в зоопарке.

Как правило, сурки спят от 4 до 9 месяцев в году. Перед этим они основательно накапливают жир, чтобы спать не беспокоясь о еде и воде. В этом году петербургские сурки перед спячкой весили по 6-8 килограммов. На протяжении всего ноября они выходили из своего домика лишь для того, чтобы плотно набить брюшко. С 29 ноября работники зоопарка заметили, что сурки и вовсе перестали выходить к миске. Значит, отправились в царство Морфея.