Музей истории Петербурга купит два бизнес-седана с кожаным салоном за 5,6 млн рублей

Расположенный в Петропавловке Государственный музей истории Петербурга покупает две "Тойоты" за 5,6 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два бизнес-седана в хорошей комплектации хочет купить Государственный музей истории Петербурга. Соответствующую заявку музейщики разместили на сайте госзакупок. На все про все из бюджета государственной организации выделят до 5,6 миллиона рублей.

- Цвет: черный; обивка салона: черная кожа; объем двигателя: не менее 2487 кубических сантиметров; мощность: не менее 200 лошадиных сил, - говорится в техническом описании требований к автомобилю.

Отдельно приписаны мультимедийная система, электрорегулировка сидений, антенна «плавник акулы» и прочие характеристики. В теории, под описание могли попасть несколько моделей, в частности «Хендэ соната» или «Киа Оптима», но указанный в требованиях «ионизатор воздуха Nano-e» сводит выбор только к «Тойоте Камри». Таким нехитрым образом заказчик точно определяет желаемую модель, формально не нарушая антимонопольных правил.

Отметим, что за каждую машину музей готов заплатить по 2,8 млн рублей, или 5,6 млн в сумме. Цена контракта может быть снижена в ходе торгов. Впрочем, при нынешнем дефиците машин и накрутке допоборудования со стороны дилеров, указанная цена выглядит даже слишком оптимистичной.