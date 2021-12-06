МЧС предупреждает о морозе до -25 градусов в Ленобласти

Мороз до 25 градусов обещают в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые морозы надвигаются на северо-западную часть России. Так, во вторник в Ленобласти температура будет падать до -25 градусов. Местных жителей об этом предупреждает региональное управление МЧС.

- 7 декабря температура воздуха ночью составит -13...-18, местами -20...-25 градусов. Днем -9...-14, местами до -17 градусов, – сообщает пресс-служба МЧС.

В течение суток будет преимущественно облачная погода с умеренным снегопадом и ветром северных направлений. Атмосферное давление будет понижаться и вернется к норме.

Кроме того, водителей предупреждают о гололедице на дорогах и призывают соблюдать скоростной режим, а также держать дистанцию.

В среду будет чуть «теплее», а в четверг опять похолодает до уровня вторника.

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