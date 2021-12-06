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Дом. Семья6 декабря 2021 13:24

Дикую лису заметили в окрестностях Кудрово возле жилых домов

Плутовка смело гуляла по парковке, не стесняясь прохожих
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Рыжая немного попозировала прохожим.

Рыжая немного попозировала прохожим.

Дикую лисицу заметили в поселке Янино-1 возле Кудрово. Рыжая гуляла по парковке между машинами рядом с жилыми домами. К слову, плутовка нисколько не пугалась прохожих, но не давала близко подходить к себе. Зато разрешила себя поснимать.

- Лису увидели уже в полночь в субботу. Когда начали подходить поближе, чтобы снять получше, она убежала. Потом ее уже не видел, - рассказал читатель «КП».

С наступлением морозов в Петербурге и его окрестностях дикие звери часто выходят к людям. В январе этого года рыжих замечали в Колпино. Плутовка также бегала по двору, не стесняясь людей. А потом скрылась между машинами и снежными кустами.