Дикую лису заметили в окрестностях Кудрово возле жилых домов

Рыжая немного попозировала прохожим.

Дикую лисицу заметили в поселке Янино-1 возле Кудрово. Рыжая гуляла по парковке между машинами рядом с жилыми домами. К слову, плутовка нисколько не пугалась прохожих, но не давала близко подходить к себе. Зато разрешила себя поснимать.

- Лису увидели уже в полночь в субботу. Когда начали подходить поближе, чтобы снять получше, она убежала. Потом ее уже не видел, - рассказал читатель «КП».

С наступлением морозов в Петербурге и его окрестностях дикие звери часто выходят к людям. В январе этого года рыжих замечали в Колпино. Плутовка также бегала по двору, не стесняясь людей. А потом скрылась между машинами и снежными кустами.