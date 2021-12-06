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Общество6 декабря 2021 13:23

Оттепель может прийти в Петербург после морозов в -21 градус

Но пока температура в городе и области будет значительно ниже ноля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Послед недельных морозов циклон принесет оттепель. Может быть.

Послед недельных морозов циклон принесет оттепель. Может быть.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцам, страдающим от сильных морозов, дали надежду. Главный синоптик Северной столице пообещал, что уже во вторник станет чуть теплее. Если так можно сказать о температуре в -12 градусов. Потом снова похолодает, но затем придет оттепель. Возможно.

- Завтра и в последующие дни в городе будет порядка -10…-15 градусов ниже нуля, а ближе к следующей неделе возможна оттепель, - рассказал «Петербургскому дневнику» Александр Колесов.

Однако, все зависит от движение циклонов, приносящих теплый воздух с Атлантики. Они могут и обойти Петербург, тогда морозов не избежать.

Пока что синоптики дают более-менее точный прогноз на трое суток, а до четверга никакого тепла не видно. Даже наоборот, в ночь на 9 декабря температура в Петербурге упадет до -16…18, а местами и до -21 градуса.

Зато сильных снегопадов не обещают.

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