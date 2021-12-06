Девять кафе и магазинов Петербурга нарушили коронавирусные правила

Коронавирусные рейды прошли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжаются рейды по кафе, магазинам, спа-салонам, парикмахерским и другим организациям на соблюдение коронавирусных правил. Очередные проверки прошли на минувшей недели. Среди нарушителей оказались девять заведений. Об этом в Смольном рассказали 6 декабря 2021 года.

- Проверки показывают, что практически все организации ответственно относятся к введенным санитарным мерам. Это позволит избежать введения новых ограничений в преддверии Нового года и зимних каникул, - отметил глава города Александр Беглов.

Проверки прошли в восьми районах города. Это 80 магазинов, 48 точек общественного питания и 14 мест по предоставлению услуг. Из всех лишь в девяти были найдены нарушения. Чаще всего в заведениях не было QR-кода, разметки, а у сотрудников защитным масок. Из них два кафе работали ночью.

Всем нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.