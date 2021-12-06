Автоэксперт объяснил причину массового возгорания автомобилей в Петербурге во время мороза

Автоэксперт Попов объяснил массовое возгорание машин при рекордном морозе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начались лютые морозы, но вместе с этим стали гореть машины. Днем 6 декабря 2021 года в МЧС Северной столицы сообщили о семи таких пожарах. В основном горели моторные отсеки, кабины. Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил причину такого массового возгорания, пишут "Невские новости".

- Во время морозов водители боятся лишиться предохранителя и включают в машине все - подогрев руля, сидений, стекол и так далее, - отметил эксперт.

Разумеется, все это должно нормально работать и по отдельности и вместе. Однако долгая эксплуатация всего и сразу приводит к нагреву проводки в жгуте, а дальше происходит короткое замыкание.

Также автоэксперт отметил, что перед наступление морозов стоит обратить внимание на аккумулятор. Если он старше двух-трех лет, то до холодов его следует обслужить, а еще лучше заменить.

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