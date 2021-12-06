Смольный представил «дорожную карту» по погашению долгов работникам «Метростроя»

Долги рабочим "Метростроя" обещают выплатить до конца года, если все пойдет по хорошему сценарию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга согласовали «дорожную карту» по погашению долгов работникам старого «Метростроя», признанного банкротом. Ставшей несостоятельной компания не смогла заплатить сотрудникам премии за сентябрь, зарплату с 1 по 11 октября, а также компенсации за отпуск.

- Первый сценарий предполагает, что в конце декабря 2021 года существенная часть задолженности (всего - 332 млн рублей) будет готова к перечислению на имеющиеся реквизиты банковских карт бывших и нынешних сотрудников ОАО «Метрострой», - сообщает пресс-служба Смольного.

Средства на выплаты перечислит новый подрядчик – «Метрострой Северной столицы» (МССС). Компания арендует оборудование и недвижимость старого «Метростроя», выплатив ему деньги из аванса, полученного от правительства города на строительство подземки.

Второй и третий сценарии пойдут по «плохому» пути и займут больше времени, если первый не сработает. Второй предполагает продажу имущества «Метростроя», что растянется до лета 2022 года. Третий – судебная тяжба по деньгам за непринятые работы. Это займет год.

Отметим, что 90% персонала «Метростроя» перешла работать в МССС.