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Общество6 декабря 2021 14:01

Смольный представил «дорожную карту» по погашению долгов работникам «Метростроя»

Компания не выплатила премии, компенсации за отпуска и часть зарплаты
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Долги рабочим "Метростроя" обещают выплатить до конца года, если все пойдет по хорошему сценарию.

Долги рабочим "Метростроя" обещают выплатить до конца года, если все пойдет по хорошему сценарию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга согласовали «дорожную карту» по погашению долгов работникам старого «Метростроя», признанного банкротом. Ставшей несостоятельной компания не смогла заплатить сотрудникам премии за сентябрь, зарплату с 1 по 11 октября, а также компенсации за отпуск.

- Первый сценарий предполагает, что в конце декабря 2021 года существенная часть задолженности (всего - 332 млн рублей) будет готова к перечислению на имеющиеся реквизиты банковских карт бывших и нынешних сотрудников ОАО «Метрострой», - сообщает пресс-служба Смольного.

Средства на выплаты перечислит новый подрядчик – «Метрострой Северной столицы» (МССС). Компания арендует оборудование и недвижимость старого «Метростроя», выплатив ему деньги из аванса, полученного от правительства города на строительство подземки.

Второй и третий сценарии пойдут по «плохому» пути и займут больше времени, если первый не сработает. Второй предполагает продажу имущества «Метростроя», что растянется до лета 2022 года. Третий – судебная тяжба по деньгам за непринятые работы. Это займет год.

Отметим, что 90% персонала «Метростроя» перешла работать в МССС.