Жители поселков под Петербургом остались без света в морозы

Жители пригородов пожаловались на отсутствие электричества. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители пригородных поселков, расположенных вблизи Петербурга, пожаловались на отсутствие света или слабое напряжение в сетях, из-за чего в домах поселился холод. При температуре за -20 у многих отключились электрокотлы.

- Что там с котельной происходит? Горячей воды нет, отопления нет. На улице -16 на данный момент. Куда звонить? Токсово, частный дом. Котел еле работает. Очень низкое напряжение, - писали местные жители в паблике «Токсово онлайн» ВКонтакте.

На отсутствие света или низкое напряжение жаловались и жители соседних садоводств: «СНТ «Лазурное», нет электричества уже 5 часов!»; «Авария на электросетях. Непонятно где. Везде упало напряжение»; «В «Дружном-3» нет электричества, трубы лопнут. Где хоть какая-то информация?».

Некоторым удалось дозвониться до аварийной службы , там заверили, что ремонтные работы идут. Когда они закончатся, пока неизвестно.

Похожая ситуация сложилась и в Ломоносовском районе, где поселки и садоводства также находятся в режиме пониженного электронапряжения.

В «Ленэнерго» ответили на претензии жителей:

- Данные населенные пункты обслуживает другая сетевая организация. По указанному адресу технологических нарушений в сетях «Россети Ленэнерго» нет.