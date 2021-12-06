«На твоей стороне»: зачем билайн обновил бренд и как улучшил связь в Петербурге

Корректировать завитушку в логотипе, менять «ярко-красный оттенок на тёмно-алый» — это может показаться бессмыслицей, если не принимать во внимание один нюанс: перемены во внешности — лишь отражение внутренних изменений. Facebook превратился в Meta и взял курс на метавселенные, Сбербанк вырос до Сбера — мультисервиса, в котором есть практически всё. Почему билайн обновил свой бренд и чего оператору удалось достичь за 2021 год в Петербурге и Ленобласти, представители компании рассказали на пресс-конференции 2 декабря.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Юлия Галина, директор по бренду и массовым коммуникациям, объяснила, что в билайн происходят серьезные изменения, которые хочется показать клиентам в том числе и через обновление бренда. Теперь билайн развивается как инженерная компания, делающая ставку на технологическое развитие и создание цифровых сервисов. Поэтому, например, полосатый шарик в логотипе теперь показан с другой стороны: он приобрел объем и стал более диджитальным. Поменялся шрифт, а также написание бренда: слово «билайн» теперь пишется именно так — с маленькой буквы. Это тоже дань всепроникающей диджитализации и упрощению: чего таить, мы давно привыкли писать имена и названия с маленькой буквы, если дело касается мессенджеров или СМС.

Компания становится ближе к клиентам: это лучше всего видно по новому слогану, которым теперь руководствуется компания: «На твоей стороне». .А быть на стороне клиента — это в первую очередь помогать ему в решении его задач. Для этого билайн предложил новый тариф-конструктор «Твоё решение», который легко настроить под себя. В удобном интерфейсе можно выбрать то количество минут и объем интернет-трафика, которые нужны именно вам. Причем менять количество минут и гигабайт можно в любой момент, система сама сделает перерасчет. Кроме того, в тариф по умолчанию входит безлимитный доступ к популярным мессенджерам.

Быть максимально полезной — вот, к чему теперь стремится компания. Пока одни, словно назойливые продавцы-консультанты пытаются «втюхать» как можно больше, билайн спрашивает своих клиентов: а что нужно вам? И даёт своим абонентам ровно то, что они и просили. Например, персонализированный пакет роуминга можно выбрать и подключить в мобильном приложении ещё до того, как шасси самолёта оторвётся от родной земли. Не расстаётесь с ноутбуком и работой даже в отпуске? Берите гигабайты. Скучаете по голосу родных в командировках? Вот побольше минут. Ничего лишнего.

Фото: билайн

АБОНЕНТ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СЕТИ

Многих петербуржцев волнуют более насущные вопросы: например, можно ли нормально посмотреть онлайн-сериал в метро и хорошо ли ловит сеть в новостройке. И ответ на оба этих вопроса — да. По данным исследования TelecomDaily, у билайна в тоннелях петербургской подземки лидерство по ряду ключевых показателей, в том числе по доступности мобильного интернета и его средней скорости. Сейчас клиенты билайн даже в тоннелях метро могут говорить по телефону,слушать музыку в высоком качестве и смотреть видео онлайн на красной, синей, оранжевой ветках. На зелёной сеть доступна от Приморской до Рыбацкого.

На поверхности сеть билайн тоже демонстрирует хорошие результаты: она охватывает 100% населения Петербурга и 95% населения области. За год новые базовые станции появились в 70 населенных пунктах Санкт-Петербурга и Ленобласти. И это не только туристические города вроде Гатчины или Зеленогорска, но и отдалённые от Петербурга населенные пункты, поселки и деревни.

Это впечатляет — учитывая то, что люди всё больше времени проводят в интернете: трафик 4G в Петербурге и области вырос на 50% по отношению к предыдущему году. Если в 2020 году пользователи билайна потребляли за 10 месяцев 137 Петабайт данных, то в этом — уже 207 Петабайт. Это примерно равно 380 миллионам эпизодов сериала или 63 миллиардам треков.

— Мобильные устройства эволюционируют, потребляют больше трафика. Контент становится качественнее и тяжелее. И чтобы мы могли соответствовать ожиданиям наших клиентов, чтобы быть «на вашей стороне», билайн ежеминутно, ежечасно модернизирует, оптимизирует и строит свою сеть, — подтверждает глава региона Запад Дмитрий Глотов.

Технологии делают жизнь абонентов более комфортной. В 2021 году по всему Петербургу и Ленобласти стала доступна технология VoLTE, позволяющая абонентам билайн совершать голосовые вызовы через сеть 4G. Благодаря ей улучшается качество передачи голоса, а еще можно одновременно разговаривать по телефону и пользоваться нужными сервисами в интернете.