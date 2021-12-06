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Общество6 декабря 2021 14:45

Пиотровский: Эрмитаж перекрасят в пастельные тона

Ярко-зеленый цвет директор музея считает неудачным
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Здание Эрмитажа станет еще более пастельным.

Здание Эрмитажа станет еще более пастельным.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский пообещал «поэкспериментировать» с цветом фасада здания музея. По его словам, ярко-зеленый образ Зимнего дворца уже сместился к более мягкому в процессе прошлой перекраски и далее станет еще более пастельным.

- Исторически Петербург - город пастельных тонов, и мы современными красками загубили этот тонкий пастельный тон, - сообщил Пиотровский, слова которого приводит ТАСС.

Директор Эрмитажа напомнил, что 100 лет после постройки Зимний дворец был светло-желтым, как его задумывал Растрелли. В музее думали вернуть эту расцветку, но моделирование сделало музей похожим на «немецкий замок средней руки».

Терракотовую покраску времен Николая II, при которой колонны не выделялись, Пиотровский назвал «безобразной». А нынешний зеленый цвет был выбран архитекторами в середине ХХ века. Но тогда он был более ярким.

Когда именно начнут перекрашивать Эрмитаж, директор музея не уточнил.