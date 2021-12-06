Пиотровский: Эрмитаж перекрасят в пастельные тона

Здание Эрмитажа станет еще более пастельным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский пообещал «поэкспериментировать» с цветом фасада здания музея. По его словам, ярко-зеленый образ Зимнего дворца уже сместился к более мягкому в процессе прошлой перекраски и далее станет еще более пастельным.

- Исторически Петербург - город пастельных тонов, и мы современными красками загубили этот тонкий пастельный тон, - сообщил Пиотровский, слова которого приводит ТАСС.

Директор Эрмитажа напомнил, что 100 лет после постройки Зимний дворец был светло-желтым, как его задумывал Растрелли. В музее думали вернуть эту расцветку, но моделирование сделало музей похожим на «немецкий замок средней руки».

Терракотовую покраску времен Николая II, при которой колонны не выделялись, Пиотровский назвал «безобразной». А нынешний зеленый цвет был выбран архитекторами в середине ХХ века. Но тогда он был более ярким.

Когда именно начнут перекрашивать Эрмитаж, директор музея не уточнил.