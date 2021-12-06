Групповое фото Николая II c дочерьми и офицерами пехотного полка у Зимнего дворца выставили на аукцион

Фото императора и офицерами сделано в 1911 году. Фото: "Литфонд".

Уникальное групповое фото императора Николая II с дочерьми и офицерами пехотного полка продадут с аукциона. Снимок царя, стоящего в окружении военных, был сделан 110 лет назад на фоне Зимнего дворца, императорской резиденции того времени.

- Император Николай II c двумя дочерьми среди офицеров Каспийского 148 Пехотного полка у здания Зимнего дворца, 1911 год, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Размер снимка: 11,5×17 сантиметров. Состояние реликвии хорошее. Пока что ставки онлайн-аукциона достигли лишь 10 тысяч рублей, но за пять дней они могут существенно вырасти.

Отметим, что на тот момент Зимний дворец был выкрашен в терракотово-кирпичный цвет без выделения колонн белым, что нынешний директор Эрмитажа назвал «безобразным».