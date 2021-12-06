Россия официально возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией

"Аллегро" все же запустят с 12 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

РЖД официально объявили о возобновлении железнодорожного сообщения с Финляндией. С 12 декабря, как предполагалось ранее, будут пущены первые за полтора года скоростные поезда «Аллегро». От Петербурга до Хельсинки они начнут курсировать по два раза в сутки.

- С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса – рано утром и днем, - сообщает пресс-служба РЖД.

Напомним, что о запуске приостановленного пассажирского ж/д сообщения было договорено на встрече президентов России и Финляндии в конце октября. Потом появилась точная дата: 12 декабря. А до этого открылся и погранпереход «Вайниккала», через который идут составы.

Но 2 декабря из-за нового штамма коронавируса «омикрон» было заявлено о переносе даты запуска, однако на следующий день финский ж/д оператор VR Group опроверг отмену.

При этом, речь о возобновлении туристических поездок речь не идет. Поезда должны взять на себя часть траффика с автобусных маршрутов между Петербургом и Хельсинки, на которых ездят те, кому разрешено пересекать границы. В том числе владельцы недвижимости в Суоми, либо граждане стран ЕС и так далее. Пустят и привитых одобренной в Европе вакциной.

Перед покупкой билетов надо изучить все действующие правила и ограничения, а весь путь в поезде находиться в маске.