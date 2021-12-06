Беглов заявил, что дорожные службы справились с уборкой снега в Петербурге

Беглов похвалил дорожников за уборку снега, но немного и пожурил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что дорожные службы преимущественно справились со снегопадом, который накрыл город во время циклона «Бенедикт». Вместе с этим губернатор поддержал и жителей Северной столицы, по сей день замечающих огрехи в работе дорожников. Напомним, что с 5 декабря в Санкт-Петербург пришли морозы, осадков почти нет, поэтому высота снежного покрова уже не поднимется выше среднего показателя в 25 сантиметров.

- В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий циклона «Бенедикт». Службы справились: обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем, недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю. Профильным руководителям даны необходимые указания, - подчеркнул Александр Беглов в эфире «Радио России».

Если говорить конкретно, то губернатор потребовал строго соблюдать сроки уборки территории. Отдельно градоначальник попросил автомобилистов вовремя убирать машины с парковки, чтобы коммунальщики чистили стоянку.

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