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Общество6 декабря 2021 16:31

Скандальный полигон "Северная самарка" в Ленобласти закроют на рекультивацию

Об этом сообщил губернатор региона
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Полигон, отравляющий жизнь местным, закроют на рекультивацию.

Полигон, отравляющий жизнь местным, закроют на рекультивацию.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Скандальный мусорный полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области уже в обозримом будущем закроется на рекультивацию. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- В балансе оборота отходов на 2021 год полигон исключен, - сообщил губернатор. – В настоящий момент мы ждем решения суда о его закрытии на рекультивацию.

Напомним: на проблему полигона, где начиная с 1970-х годов скопилось более 30 миллионов тонн отходов, не раз обращали внимание как местные активисты, так и СМИ. Еще в 2013 году земли под «Северной Самаркой» назвали опасными. С тех пор было неоднократно установлено, что полигон работает с нарушениями существующего законодательства. К 2020 полигон должны были полностью закрыть, однако этого так до сих пор и не случилось.