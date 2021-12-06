Скандальный полигон "Северная самарка" в Ленобласти закроют на рекультивацию

Полигон, отравляющий жизнь местным, закроют на рекультивацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скандальный мусорный полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области уже в обозримом будущем закроется на рекультивацию. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- В балансе оборота отходов на 2021 год полигон исключен, - сообщил губернатор. – В настоящий момент мы ждем решения суда о его закрытии на рекультивацию.

Напомним: на проблему полигона, где начиная с 1970-х годов скопилось более 30 миллионов тонн отходов, не раз обращали внимание как местные активисты, так и СМИ. Еще в 2013 году земли под «Северной Самаркой» назвали опасными. С тех пор было неоднократно установлено, что полигон работает с нарушениями существующего законодательства. К 2020 полигон должны были полностью закрыть, однако этого так до сих пор и не случилось.