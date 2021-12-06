Девятибалльные пробки сковали дороги Петербурга морозным вечером 6 декабря

9-балльные пробки зафиксировали в Петербурге вечером в понедельник, 6 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девятибалльные пробки сковали транспортное движение в Санкт-Петербурге вечером 6 декабря. Водителям приходиться стоят в заторах в самый холодный день с 1893 года. Но пробки какого-либо выдающегося размера в понедельник нет. Разве что в 10 баллов неожиданно оценили плотное движение на участке к КАД от шоссе Революции до Рябовского шоссе.

- В 19:20 пробки в Санкт-Петербурге составляют 9 баллов. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 21 часу достигнут 5 баллов, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Еще одна необычно длинная пробка возникла к 18:00 на Пискаревском проспекте, от Полюстровского проспекта до улицы Руставели. Там водители могли потерять более часа, стоять приходилось около 4 километров.

Тем временем губернатор Александр Беглов похвалил дорожные службы за уборку снега, но отметил, что сроки работ необходимо строже соблюдать.